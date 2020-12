Sa võid küll mõelda, et kes ikka talvel su sokkide-saabaste sisse peidetud jalakesi näeb, et nende eest nõnda palju hoolt kandma pead. Tegelikult aga võib külm ilm süvendada mitmeid probleeme, millest on hooletusse jätmise korral lahti saada ka selleks ajaks, kui suve saabudes esimest korda sandaale kanda tahad.