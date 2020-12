On hämmastav, kui palju ja millistel aladel pidi Eesti naine 20. sajandi alguse ühiskonnas võitlema ja ennast tõestama. Kui tänapäeval on veel kuidagi arusaadav, et tauniti naiste asumist politseitööle või autojuhiks, siis võitlus selle nimel, et aias juurvilja kasvatada, tundub lausa müstikana.