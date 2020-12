Kolm huulepulgatrikki, mis muudavad su elu

Metallik-huulepulgad on praegu väga trendikad, kuid muidugi ei kanna me neid igavesti. Seega, kui sa ei soovi raha moodsasse pumatisse investeerida, saad metallik-efekti ise luua. Selleks värvi huuled ja kanna peale highlighterit. Keskendu huulte keskosale.

Me kõik teame, et peamine huulepulga mure on see, et ta ei püsi peal nii kaua, kui me seda sooviksime. Probleemi lahendamiseks võta appi ruuž. Kanna põsepuna väikese lauvärvipintsliga huulevärvi peale. Kogu komplekt peab vastu palju kauem – garanteeritud!