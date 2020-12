Kuigi kõiksuguseid uskumusi kehakarvade ning nendest lahti saamise kohta on küll ja veel, siis ilmselt kõige domineerivam neist on väide, et karvad kasvavad peale raseerimist tagasi kiiremini ning tugevamalt/tumedamalt. Tegelikkuses ei mõjuta raseerimine karvakasvu ega -tekstuuri mitte kuidagi ning see müüt lükati kliiniliste uuringute käigus ümber juba 1928. aastal. Kuid miks inimesed peale sadat aastat ikka veel seda usuvad?