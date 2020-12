SODIAAGISALADUSED ⟩ Konkreetsed juhised, kuidas peaks sinu tähemärgi esindaja oma jõulukuuse ehtima

Surrey ülikooli uuring leidis, et kui tuppa tuua elus puu, siis mõjutab see meie tervist positiivselt – asi on just puu värvisügavuses ning selles õiges lõhnas, mis meie meeli lohutab. Niisiis pole kahtlustki, et tuleb kuusk tuppa tuua ja see ära ehtida. Aga kuidas seda teha? PsychicWorld.com-i eksperdid ütlevad, et sama hästi võib aluseks võtta ka astroloogilised soovitused.