Putin jälle netirahval hambus: selgus saladus, kuidas ligi 70-aastane president prillideta hakkama saab

Sel aastal tähistas Putin oma 68. sünnipäeva ja hoolimata oma vanusest on president aga heas vormis ning teeb aktiivselt sporti. Paljudel inimestel on seitsmendal aastakümnel nägemisprobleemid, Putinit oleme avalikkuses alati näinud ilma prillideta, erandiks päikeseprillid.

Muidugi võiks arvata, et ehk ongi Putinil jätkuvalt ideaalne silmanägemine, kuid kui otsida natuke vihjeid, siis näeb selgelt, et see nii pole. Netirahvas on sel nädalal nalja visanud fotode ja videoklippide üle, mis tõestavad, et Putinil on nägemisprobleemid.

Täpsemalt ühel avaldatud fotol on näha Putinit mingil ametiüritusel ning tema kaenlas on mapp paberitega, millele on tekst prinditud vähemalt suuruses 72. Twitteri-kasutaja Darth Putin kirjutas juba möödunud aasta märtsis sellele pildile viidates nalja: «Ma ei jää vanaks! On normaalne kõned suuruses 72 välja printida!»

I'M NOT GETTING OLD. I DON'T NEED READING GLASSES. IT'S NORMAL TO PRINT SPEECHES IN 72 POINT BOLD!! pic.twitter.com/Y8rVuHZHO7 — Darth Putin (@DarthPutinKGB) March 16, 2019

Eelmise nädala videokonverents näib sama asja tõestavat. Tekst Putini paberitel on ülisuures kirjas.