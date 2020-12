Paraku sageli elatakse läbi lapse oma täitumata unistusi. «Minul ei õnnestunud saada baleriiniks, äkki läheb mu tütrel paremini!» Kõlab see nagu miski, mida oled mõelnud? Pea meeles üht olulist asja: olgugi, et su järglane võib välja näha ja isegi käituda kui sinu miniversioon, on ta siiski indiviid ja iseseisev inimene. Võib juhtuda, et püüdes oma last parimal viisil tulevikuks ette valmistada, kahjustad hoopis teda.