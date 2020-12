UURING ⟩ Selgus üks huvitav asi, mida naised meestest paremini taluvad

Erinevad uuringud on tõestanud, et avatud planeeringuga kontoris töötamisel mõjutavad inimeste töö tulemuslikkust ja enesetunnet lisaks mürale veel temperatuur, õhukvaliteet, ning valgustus. Seejuures on leitud, et kõrge müratase kontorikeskkonnas võib kaasa tuua halvema enesetunde, madalama keskendumisvõime ning stressi ja ärevuse suurenemise.

Selleks, et teada saada, kas meeste ja naiste vahel on müra talumisel mingeid erinevusi, korraldas Leedu KOG turundus- ja kommunikatsiooniteaduste instituut koostöös tehnoloogiaettevõttega Huawei oktoobris uuringu. Avatud kontori töötajad, kelle seas võrdselt mehi ja naisi, kandsid kahe tööpäeva jooksul pulssi mõõtvaid seadmeid – esimesel päeval töötasid nad tavapäraselt, teisel päeval kasutasid aktiivse mürasummutusega kõrvaklappe.

Tulemused näitasid, et valdavalt oli inimeste pulss kõrvaklappidega töötatud päeval madalam kui ilma klappideta päeval, kuid meeste ja naiste pulsisagedused eristusid märgatavalt. Kui tavaliselt on keskealiste meeste keskmine pulss puhkeolekus naistest seitse-kaheksa lööki minutis madalam – keskmiselt 70-80 lööki minutis, siis antud eksperimendis oli nende pulss tööajal ilma kõrvaklappideta keskmiselt 94 ning kõrvaklappe kandes 87 lööki minutis. Naiste keskmine pulss pilootuuringus oli ilma kõrvaklappideta aga 83 ning klappidega 80 lööki minutis.

Uuringu üks korraldajatest, Huawei Eesti kommunikatsioonijuht Helerin Kukk märkis, et kuigi ainult tulemuste põhjal ei saa veel üheseid järeldusi teha, siis kindlasti annab see huvitava alusmaterjali, et meeste ja naiste erinevusi lähemalt uurida. Vähemalt see uuring näib viitavat, et mehed kogevad tööl olles suuremat stressi kui naised ning klapid ning väliste segajate väljalülitamine aitas neil paremini keskenduda.