Ajuteadlane Jaan Aru: põhjus, miks me palgapäeval raha laiaks lööme, tuleb loomariigist

Rahaasjade teabekeskuse hiljutise uuringu kohaselt muretseb 67 protsenti Eesti inimestest tihedamini kui kord kuus oma rahalise toimetuleku pärast. Ajuteadlane Jaan aru selgitab, et probleemiks ei ole endale aeg-ajalt millegi hea lubamine, vaid pigem palgapäeva saabudes suurte summade kulutamine. «Ajuteadlase jaoks on see täiesti mõistetav,» tõdeb Aru.

Tema sõnul saab nii mõndagi käitumismustrit seletada loomade käitumist jälgides. «Kui vaadelda lõviperet söömas, siis ei kogu nad lihatükke kõrvale, vaid söövad nii palju korraga, kui jaksavad,» seletab Aru loomariigi käitumismustrit, mille kohaselt tuleb korraga tarbida nii palju toitu kui võimalik, sest ei saa olla kindel, millal on järgmine toidukord.

«Meil on tihti tunne, et oleme inimestena väga erinevad loomadest, kuid meie ajud töötavad tegelikult väga sarnaselt,» selgitab Aru. «Meil on küll ajustruktuurid, mille abil suudame oma käitumist planeerida ja paremini hinnata, kuid kui need piirkonnad ajus stressi tõttu nii hästi ei tööta, siis käitumegi natuke loomalikult,» lisab Aru.

Stressisituatsioonis muutub tasakaal meie ajus. Surve all on otsmiksagara, planeerimisega tegeleva ajuosa töö piiratud ning aju proovib leida kiireid, lühiajalisi lahendusi, millel võivad olla aga tõsised ja pikaajalised tagajärjed. «See on justkui surnud ring,» kirjeldab Aru stressi ja emotsiooniostude suhet. «Stressi all teeme rohkem mõttetuid kulutusi, halbu otsuseid. Halvad otsused tekitavad omakorda rohkem stressi ja veel halvemaid otsuseid – ka ostukäitumises.»

Aja jooksul aju tasakaal taastub ning alles paari päeva möödudes tuleks kaalutleda, kas otsust on mõistlik teostada. «Sellepärast ei tohiks stressiolukorras tehtud otsust kohe ellu viia,» selgitab Aru.

Käitumismustrite muutmine on suur pingutus. «Raha säästmine, lastega käitumine, töö tegemine, stressile reageerimine – kõiki neid asju on võimalik muuta, aga see on väga keeruline. Ent mustrite taha ei tohi peitu pugeda, sest käitumise ümber korraldamine on võimalik,» innustab Aru.

Käitumist saab muuta ainult harjutades. «Inimestel on komme seada endale suured eesmärgid, suur eesmärk koosneb aga väikestest eesmärkidest,» tuletab ajuteadlane meelde. Just nendest väikestest eesmärkidest peakski alustama, sest väikeseid harjumusi muuta on kordades kergem. «Koos on kergem üksteist inspireerida – näiteks on palju tõhusam raha säästa, kui kõrval on inimesed, kellega suudad samastuda,» sõnab Aru, lisades, et nähes teisi pingutamas sarnase eesmärkide nimel, on lihtsam ka enda käitumist muuta.