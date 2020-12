Vene rahvuskaardi kõige ilusam naine lasti kadeduse tõttu lahti

View this post on Instagram

«Nad tahtsid mind vallandada,» ütles Anna «Kuuldel Moskva» eetris, öeldes, et ametlik põhjus oli vaid ettekääne. Ta selgitas, et video filmimisel osales vaid väike ring inimesi ning taustal polnud midagi, mille näitamine oleks olnud reeglitevastane.

Sverdlovski pataljoni pressiosakond kinnitas, et Khramtsova tööleping on lõpetatud ning lisas, et pataljoni personal on isiklikult vastutav oma tegude eest ning nad peavad järgima kohustuslikke käitumiseeskirju.