On palju põhjuseid, miks rinnaga toitmine võib suureks väljakutseks osutuda. Eriti näiteks töötavatele emadele, kes peavad oma lapse toitmise nimel mitmeid kuid rinnapiima pumpama. Seega kui ema 10-kuust last ikka veel rinnaga toidab, siis on see suur saavutus ning väärib auhinda. Või vähemalt südamlikku tänu oma abikaasalt. Ent lugu, mida täna jagame, ei ole kohe kindlasti mitte positiivsete killast.