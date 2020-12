Kuulsusega kaasneb raha ja võim, pole ime, et see nii meelitav tundub. Aga kas sa teadsid, et statistiliselt on teatud sodiaagimärkide esindajatel suurem tõenäosus Instagramis kuulsaks saada?

Vähemalt sellist seost – iseasi, kas see on põhjuslik või juhuslik – näitab hiljutine uuring. Psychicworld.com analüüsis kõige kuulsamate Instagrami-staaride profiile ning avastas, et suisa kolmandik neist ehk 30 protsenti on Vähi päikesemärgist, sealhulgas näiteks Ariana Grande, kellel on üle 206 miljoni jälgija.