Kohtinguekspert õpetab: naised, ärge mitte kunagi meestega nii käituge!

Kohtinguekspert Marni Battista arvab teadvat, milles asi on. Ta räägib oma programmi Dating with Dignity raames naisest nimega Jennifer, kes on üks tema lemmikkliente. «Kui aus olla, siis on ta väga sinu moodi,» ütleb Marni, viidates moodsatele kohtinguvetes seilavatele naistele. «Ta on tark ja tugev naine. Tema elus on olnud palju karjääriedu. Aga nagu paljud teist tunneb temagi, et ta on armastuses läbi kukkunud.»