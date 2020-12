Arst selgitab, mida teha kui lapsel on hemofiilia

Hemofiilia on kaasasündinud veritsushaigus, millele on omane vere hüübimiseks vajaliku spetsiifilise valgu ehk hüübimisfaktori osaline või täielik puudus. Vastavalt raskusastmele võivad hüübimishäire sümptomid avalduda erinevas eas. Hemofiilia peamisteks sümptomiteks on erineva raskusastmega veritsused. Kuidas see raske haigus lapseeas avalduda võib ning kuidas on võimalik seda kontrolli all hoida?