Tudeng Oswald Hartge kirjutas oma mälestustes «Auf des Lebens großer Waage» kummalistest sündmustest, mis leidsid aset Tartus Lille tänaval asunud Fraternitas Rigensise konvendihoones 20. sajandi esimese kümnendi kandis.

Konvendis mitte ainult ei võinud igasuguseid lugusid kuulda, vaid neid ka juhtus seal. Kord, see oli ilmselt novembrikuus, olime konvendis vaid meie, rebased. Istusime hommikusöögitoas, mis asetses maja õuepoolsel küljel ja ajasime elavalt juttu. Siis kuulsime kahehobusevoorimeest ette sõitvat.

Oswald Hartge umbes aastal 1920 FOTO: Fotis

Kuulsime selgesti, kuidas hobused seisma jäädes jalgadega trampisid. Siis löödi suur raske välisuks kinni, nii et vanamoodne kelluke ukse küljes kõlises. Sisemine uks tehti lahti, eestoast kostsid sammud, nagu paneks keegi mantlit nagisse, siis tulid rahulikud rasked sammud läbi mõlema tänavapoolse toa – kuni meie toa avatud ukseni. Tõusime püsti, et tulijale vastu minna, kuid meie imestuseks polnud seal kedagi. Ka polnud maja ees mingit voorimeest. Otsisime kõik toad läbi, arvates tegu olevat mingi viguriga, kuid kedagi polnud!

Fraternitas Rigensise konvendihoone Tartus, Lille 3, aastal 1870. FOTO: Fotis

Järgmisel päeval jutustasime konvendi lõunalauas teistele juhtunust. Kõik naersid: «Must mees tuli teid hoiatama. Meil pole ju kunagi olnud nii rumalaid rebaseid kui teie!» Hiljem aga selgus, et see fenomen oli juba ammuilma tuntud ja nii mõnedki olid kuulnud «musta mehe» samme. Oletati, kuna seda tuli ette vaid pakaselistel öödel, et tegu on möödujate sammude erilise akustilise ülekandumisega. Hiljem kuulsin neid samme veel kolmel korral ning seda alati kaaslaste seltskonnas ja iga kord arvasime tõemeeli, et keegi on tulnud konventi, et meie seltskonnaga liituda.

Viimaks juhtus aga 1915. aasta veebruaris täiesti hull lugu. Istusime viiekesi konvendi kaminaruumis. Väljas oli jäiselt külm ilm. Erilist tuju meil polnud, me ei viitsinud enam ei konvendis olla ega ka koduteele asutada. Lõpuks tõime keldrist lagedale viis pudelit punast veini ja tegime kaminasse tule. Olemine läks hubasemaks ning otsustasime jääda senikauaks, kuni pudelid on tühjad. Igaüks meist pidi rääkima mõne jubeda loo, võib-olla selleks, et võiksime «kartmist õppida». Räägiti igasugu lugusid, kuni lõpuks oli viimane pudel tühi, kell löönud kaksteist ja tehtud mõned naljad vaimude tunni ja musta mehe teemal. Õhtu oli ennast nii-öelda ammendanud ja hakkasime laiali minema. Siis küsis rebane Müller nii möödaminnes: «Aga mis te siis teeksite, kui aknaluugid järsku lahti läheksid ja Puškini «Uppunu» sisse vaataks?»

Korporatsioon Fraternitas Rigensis konvendihoone Lille tänavas aastal 1912 FOTO: Fotis

Selsamal hetkel kargasid aknaluugid pauguga lahti ja hele kuu siras tuppa. Mäletan veel praegugi selgesti, kuidas mul juuksed peas püsti tõusid, justkui keegi koguks nad kokku ja tõstaks ülespoole, õudne tunne! Ka neli ülejäänut tundsid ilmselt midagi sarnast, sest me kargasime püsti, lahkusime kibekiirelt toast, haarasime oma mantlid, tõmmates need selga alles tänaval – nõnda kiire oli meil majast väljasaamisega! Kõik kargasid rebane Müllerile kallale – et mis nalja ta meiega teeb. Kuna ta kõik etteheited aga raudkindlalt tagasi tõrjus, läksime õuele, et teha kindlaks, ega ometi olnud tegu hallutsinatsiooniga ning aknaluugid on ikkagi kinni. Kuid aknaluugid olid tõepoolest lahti. Aga mitte nii, nagu kord ette näeb – ilusasti haagis, vaid nii, nagu oleks tormihoog nad lahti tõmmanud, üks luuk rohkem lahti kui teine.