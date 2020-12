Ilmselt on tänapäeval üks tuntumaid ebauske see, et peegli lõhkumine toob halba õnne ning seda tervelt seitsmel järgneval aastal. (Mõni naljahammas väidab ka, et seitse aastat tuleb kogeda hoopiski halba seksi, kuid eks ole omaette õnnetus ju seegi.) Ent kas on võimalik halva õnne laviin endast ka eemale juhtida ning kui on, siis kuidas seda teha?