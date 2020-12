Päästja kirjeldab, mis juhtub lapsega, kui ta kukub läbi jää

Tammepõld selgitas, et päästjate ülesanne on inimesi kaitsta ning olla valmis reageerima siis, kui nendega midagi juhtub, kuid vahel võib olla liiga hilja. Just selle tõttu otsustas päästja inimestele meelde tuletada, et kuigi väljas on esimesed miinuskraadid, mis on osadele veekogudele toonud peale õhukese jääkihi, mis lastele palju huvi pakub, siis selleks, et jää oleks turvaline, peab selle paksus olema umbes kümme sentimeetrit ning selle tekkimiseks on vaja pikka külma, mitte paari päeva.