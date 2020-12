SAMM-SAMMULT ⟩ Konkreetsed juhised, kuidas naine saab püüda pritsivat orgasmi

Pritsimine (ing k squirting) tähendab, et naine väljutab orgasmi ajal ureetrast või vagiinast (või mõlemast korraga) vedelikku. Ka selles osas, millest see vedelik koosneb, on vastukäivaid andmeid, kuna naiste orgasme on lihtsalt nii vähe uuritud. Üldiselt eristatakse kaht eri liiki ejakulatsioonivedelikku: üks on piimjam ja paksem ning meenutab natuke spermat, teine on värvitu ja lõhnatu ning seda on suuremas koguses.