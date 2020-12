NAISTEJUTUD ⟩ Õnne 13 stsenarist Andra Teede: Alma ma koondan küll ära!

Räägime Andraga paljudel olulistel teemadel, mis käivad kaasas kirjutava naise ja ema eluga. Mida tähendab, kui tööks ja erialaks on kirjutamine? Kuidas ühendada kodukontor ja beebi? Kuidas noore inimesena, kel pole kõiki maailma kogemusi, kirjutada sarja «Õnne 13» nõnda, et see usutavalt välja kukuks? Lisaks avaldab Andra, et õige pea ootavad armastatud Almat halvad uudised - kriis pole ka Mornat puutumata jätnud ning naine koondatakse.