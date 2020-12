Eestlaste jõuludeks kulub tonnide kaupa verd

Tema sõnul on eestlaste lemmikud klassikalised verivorstid ning veretooteid süüakse kuni uue aasta tulekuni. «Oleme täheldanud, et pärast pühi tekib inimestel verivorstidest üleküllus. Seega valmistame veretooteid septembri lõpust kuni uue aasta esimeste päevadeni,» sõnas Kruustük. «Aastate jooksul oleme katsetanud erinevaid retsepte, aga kokkuvõttes näeme, et mida spetsiifilisem toode, seda väiksem tarbijaskond. Eriti just verivorstide puhul eelistatakse pigem traditsioonilisi ja koduseid maitseid, mille saavutamiseks kasutame traditsioonilisi valmistamismeetodeid ja ehtsat toiduverd.»