Nõid Ingrid selgitab: miks on oluline olla kontaktis nii oma mees- kui naisenergiaga

Kuigi me sünnime maailma naise või mehe kehas, on meeste ja naiste energiasuhe kogu elu jooksul stabiilne ja püsiv. Kuigi on neid, kellel on väga suur kas mees- või naisenergia osakaal, on enamus meeste ja naiste energiasuhe nende kehas siiski teatud tasakaalus, omades mõlemast vähemalt umbes kolmkümmend protsenti. See on siis see protsent, mis määrab, kui palju on üks energia teisest domineerivam. See skaala, mida ma just kirjeldasin viitab sellele, et meie olemusele meeldib, et ühel või teisel viisil pannakse vähemalt väikest rõhku meie kehas ja vaimus sellele, et väike tasakaalutus esineks, sest see edendab liikumist. Suhe, kus energiatase on täpselt 50/50, võib aga tekitada sisemise ummik- ja paigalseisu.