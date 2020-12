NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ettevaatust! Tänane päikesevarjutus lööb kõik kaardid segi

Varjutuste hooaeg on iga poole aasta tagant ning see võib saabuda kui keeristorm, lükates oma rajalt kõik. See on aga ka uute alguste aeg, samas ei tasu unustada, et uute alguse tarbeks peab midagi vana enne otsa saama. Niisiis tasub olla valmis, et ellu saabuvad ka ootamatud lõpud. Ühesõnaga: draamat rohkem kui rubla eest!

Päikesevarjutus toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.16 ja on nähtav Tšiilis ja Argentinas, samuti ka mõnedes Lõuna-Ameerika, Aafrika ja Antarktika piirkondades. Varjutus leiab aset muutlikus tulemärgis Amburis. See spontaanne, elust suurem, avatud meelega ja tõde otsiv sodiaagimärk julgustab sind nägema maailma enda ümber. On nii palju võimalusi, mis on sul veel kogemata ning palju asju, mida sa veel ei mõista. Kui sa passid omapäi nurgas, jäärapäiselt oma arvamustest kümne küünega kinni hoides, jääd sa väga paljust ilma. Tänane päikesevarjutus meenutab sulle, et oleks aeg elada.

Tänane on jätkupidu 30. novembri kuuvarjutusele, mis leidis aset Amburi vastandmärgis Kaksikutes. Seetõttu kutsutakse neid varjutusi Kaksikute-Amburi varjutusteks ning alguse said need juunis 2020. Lõpp jõuab kätte 2021. aasta lõpus. Kui su sünnikaardi kolme tähtsa paigutuse (päikese-, kuu- ja tõusumärk) hulgas on Kaksikud ja/või Ambur esindatud, siis mõjutavad need varjutused sind eriliselt. Närvipinge maha võtmiseks võiksid proovida protsessi usaldada. Varjutus on nii võimas, sest see aktiveerib su kuusõlmed (ehk saatuse), aktiveerides sündmused, mis lihtsalt peavad juhtuma. Oled sa selleks valmis või ei, need muutused peavad toimuma.

Niisiis saab meie nädal kohe alguses suure hoo sisse ning sulle võib tunduda, et tulevik jõuab liiga kiirelt pärane. Õnneks aga jätkame siit rahulikumas rütmis. Täna moodustab Veenus, armastuse ja luksuse planeet sekstiili küllusliku Jupiteriga, kutsudes ellu küllust nii armastuses kui rahaasjades. Kommunikatsiooniplaneet Merkuur loob trigooni ambitsioonika ja kirgliku Marsiga, mis tähendab, et jaksad rohkem ning oled produktiivsem. Homme loob Veenus sekstiili pühendunud ja stabiilse Saturniga, tänu millele avastad, et suhtes olete mõlemad usaldusväärsed.

Homme astub Veenus seiklushimulisse Amburisse, tuues su armuellu erutavaid noote ja spontaansust. On aeg oma mugavustsoonist välja astuda ning kogeda partneriga uusi asju. Ära karda reegleid rikkuda! Iga suhe on erinev, lase Amburil aidata sul avastada, mida armastus sinu jaoks tähendab.

Varjutusega paraku draama selleks nädalaks ei lõppe. Neljapäeval astub Saturn Veevalajasse. Uus peatükk, mis su elus algas, on nüüd möödapääsmatult käes. Saturn on karma planeet, mis näitab, et igal teol on tagajärjed. Saturn jääb Veevalajasse kuni 2023. aastani ning julgustab sind koos teistega midagi uut ehitama. Unusta oma isiklikud hüved ning tööta tuleviku nimel, kus kõik midagi võidavad. Sel nädalal hakkad aimama, milline see tulevik olla võiks.

Laupäeval liigub ka Jupiter Veevalajasse. Karmaõppetunnid ning ka potentsiaalsed kingitused universumilt on seotud nüüd su sotsiaalse eluga. Mis on sinu koht siin maailmas? Kuidas see on seotud su armueluga? Kas inimene, kes on su kõrval, on keegi, kellega olete mõlemad valmis koos kasvama? 2021. aasta jooksul leiad neile küsimustele vastused.