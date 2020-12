Tavaline küps avokaado. Pilt on illusteeriv.

Avokaado viljakeha keskel paikneb selle seeme ehk kivi, mis omakorda sisaldab piimjat, mõru maitsega vedelikku. Kui see vedelik aga õhuga kokku puutub, siis muutub see punaseks. Kas selline muutus on aga ohutu?