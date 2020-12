Saladus, kuidas valida kõige paremad mandariinid

RIA Novosti õpetab, et oluline on valida mandariinid, mille koor on kahjustamata ja ühtlane. Selleks tuleb tõesti iga vili eraldi üle vaadata – see peab olema tihke, hea lõhnaga, ühtlase värviga ning koor ei tohi olla vigastatud. Ka ei tohiks olla mandariin katsumisel liiga kõva ega kuiv.

Ole ka tähelepanelik: kui vilja küljes on veel roheline saba, ei tähenda see automaatselt, et mandariin on värske. Ka värvus ütleb üht-teist ära: mida heledam mandariin, seda hapum viljaliha.

Valmis mandariin ei säili liiga kaua. Selleks tuleb neid hoida külmkapis eraldi sahtlis temperatuuril kuus kraadi. Määri koor kokku õliga. Kasuks tuleb ka mandariinide kotist või võrgust välja võtmine. Tähtis on, et need ära ei kuivaks.