Toitumisteadlane Jelena Solomatina rääkis Vetšernjaja Moskvale, millised on need toidud, mida armastavad venelased (ja ka eestlased), mille söömisel aga peaks end tagasi hoidma. Mitte eriti üllatuslikult on tegemist toitudega, mis sisaldavad majoneesi, mereande, mune ja liha.