Olgu selle tunnistuseks või väljavõte Elisabeth Aspe kirjast oma tütrele 2. veebruaril 1914: «Paar viimast päeva on mul hirmus huvitavat lugemisematerjali. Ostsin omale nimelt neljapäeval linnas käies Kampmanni «Eesti kirjanduseloo peajooned». Ning ainult sellepärast, et ka mu oma biograafia sees seisab. Pikalt ja laialt jutustatakse seal minu kirjanduslikust tegevusest. Suuremalt jaolt olen selleks küll ise materjali andnud, aga väga kena on, mis arvustaja mu juttudest välja on lugenud. Säherdune arvustus on õieti palju toredam lugeda kui jutud ise, mida ma endisel ajal päris ilmasüütalt välja mõtlesin ja õieti vähese tööga paberisse panin.»