Meikar Paul Holmberg: kui tahan olla drag ja kanda kleiti, siis ka kannan!

Drag pole lihtsalt mees, kes kannab parukat ja sädelust silmalaugudel, või mees, kes tahab olla naine. Drag on kunstivorm. Drag on kehastumine. Drag on show business. Drag queenid on meelelahutajad, nii-öelda klounid. Drag on mood. Drag on kõikjal sinu ümber. Naissoost popstaarid kannavad dragi. Drag on kunstivorm, mille kõige kõvemad tegijad ajavad muide kokku suuri summasid.