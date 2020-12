Ekspert selgitab: 9 põhjust, miks sa nägid unes, et oled rase

«Rasedusega seotud unenäod on tavaliselt seotud su elus millegagi, mis kasvab ja on arengufaasis,» selgitab väljaandele The Cut professionaalne uneanalüüsija Lauri Loewenberg. «Plaanid, mis on käima lükatud – miski, mis reaalsuseks muutudes toob kaasa sinu jaoks uue elu.»

Rasedus-unenäod on sinu alateadvuse viis kommunikeerida tundeid, mida on ärkvel olles raske lahti pakkida. Unenäos pead aga keskenduma asjadele, mida oled senini ignoreerinud. Siin on üheksa põhjust, miks nägid unes, et ootad last.