KUULOOMISE AEG ⟩ Kasvav ning kahanev kuu mõjutavad su elu just nendel viisidel

Astroloogid räägivad väga sageli just täiskuu ning kuuloomise mõjust inimestele, ent need on kõigest kaks väga konkreetset kuufaasi. Täiskuud seostatakse enamasti tähistamise, küllusetunde ning vahel ka rahutusega. Kuuloomine on aga aeg, mil tasub paika panna oma kavatsused ning alustada värskelt uut tsüklit. Ent valdav enamik aega on jagatud ikkagi kasvava ning kahaneva kuu vahel, seega tasub mõista ka seda, milliseid energiaid need kaks perioodi endaga kaasa toovad.