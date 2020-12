Eelmise aasta detsembris astus tema sõber Sergei Kostornaja üles Venemaa Kanal 1 telesaates, kus ta vahendas Vanga nägemust, et 2020. aastal võtab maailma üle kohutav haigus. Vanga olevat seostanud haiguse «kuupäevaga, milles on viis kahte» - 22.02.2020 ja 22.12.2020.

Kostornaja rõhutas, et ta oli andnud Vangale lubaduse, et kuulutab õigel ajal maailmale naise sõnu. «Kui ei juhtu imet ja inimesed ei tule mõistusele, vaid jätkavad õeluse teel, ajavad taga raha ja alustavad sõdasid, siis tõsise haiguse pandeemia tuleb,» olevat Vanga öelnud. «Ajaloos on olnud perioode, kui katk niitis laiadel aladel. See võib kaasa tuua ka ootamatu sõja.»