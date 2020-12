UUS HOBI? ⟩ Vene pensionärid ihkavad saada blogijateks

Sberbank ja Rambler viisid läbi küsitluse, millest selgus, et 18 protsenti vene pensionäridest tahaksid saada blogijateks, et jagada nõuandeid ning rääkida oma igapäevaelust, hobidest ja reisidest. Samal ajal loodavad 65 protsenti neist, et blogimine ei oleks mitte ainult tore meelelahutus, vaid tooks ka lisaraha.

Küsitlus näitas, et 41 protsenti venelastest usuvad pensionieas ainsaks sissetulekuks olevat riikliku pensioni. 33 protsenti loodab ka säästudele, kaheksa aga täiskasvanud laste abile. Kõigi nende vastanute kõrval on 18 protsenti, kes on kindlad, et just blogimine pakub võimaluse lisateenistuseks.