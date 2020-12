Õnnekoolitaja Dalí Karat soovitab: 10 viisi, kuidas rohkem õnnelik olla

Pea tänulikkuse päevikut

Tänulikkus on üks võimsamaid positiivseid emotsioone, mida inimene saab kogeda. Tänulikkuse nimekirjast on räägitud palju ja see pole üldse ülehinnatud. Soovitan iga päev leida aega tänulikkusele ja panna märkmikusse kirja 10-20 asja, mille eest sa oled tänulik. Kui ei jõua kirja panna, siis mõtle näiteks enne uinumist viiele asjale, hetkele, kogemusele või inimesele, kelle-mille eest oled tänulik.

Usalda, et kõik toimub alati sinu heaks

Kui kõik toimub alati meie kõrgemaks hüvanguks ning kui me oleme kõik ja kogu aeg hoitud, siis on ka kõige raskem asi meie enda hüvanguks. Sageli ei saa me aru, miks midagi kogema peame, depressiivsel perioodil on valguse nägemine keeruline. Kui aga endale korrutada, et ma olen kogu aeg hoitud ja kõik toimub alati minu heaks, siis on kergem saada kontakti usalduse ja kergusega.

Tea, et igas halvas on ka midagi head, see tavaliselt selgub hiljem

Kui sa mõtled enda minevikule, siis tõenäoliselt näed selgelt, mismoodi oli ka kõige raskemas perioodis või ebaõiglasemas situatsioonis midagi head. See hea pole üldjuhul nähtav reaalajas, vaid pigem tajutav hiljem. Seega tuleb meil olevikus lihtsalt usaldada, et ka kõige mustemas stsenaariumis on midagi head ja me mõistame seda lihtsalt hiljem, tulevikus.

Usu, et kui sulgub uks, siis avaneb aken

Ütlus, et kui sulgeb uks, siis avaneb aken, peab paika. Ütle endale, et «kõik on alati hästi ja ma olen kogu aeg hoitud». Mõnele on antud rohkem võimalusi kogeda raskemaid ja väljakutsuvamaid aspekte elust, kuid alati on kõiges ka hea pool olemas. Loodus ei salli tühja kohta ning ukse sulgedes avab ta kas mõne teise ukse, akna või hoopis katuseluugi. Meie «ülesanne» on märgata uut avanemist, uut võimalust!

Naerata

Naeratuse maagiast on räägitud pikalt. Maailm on peegel ja külgetõmbeseaduse kohaselt tuleb inimesel olla see, keda-mida ta ligi tahab tõmmata. Soovides olla õnnelik, tuleb mul olla õnnelik. Lihtsaim viis seda juba täna, kohe praegu teha, on naeratada. Isegi, kui naeratus ei tule südamest, siis keha petad sa ära – meie keha ei saa aru, kas naeratus on siiras või pelgalt grimass, reageerib ikkagi ühtemoodi. Ja kui kehasse tekib (isegi poolsunnitud) naeratuse tulemusena positiivsete hormoonide vallandumine, siis hakkab maailm meile vastu «naeratama», sest tõmbame seda enda poole. Maailm lihtsalt peegeldab meis toimuvat.

Ole esimesena õnnelik