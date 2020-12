Daami ballisaali astudes langevad kõikide pilgud eestkätt ta näole. Teises järjekorras suundub kriitika ta olemuse isiksusele. Kui daami nägu on kannatanud välja ka nõudlikumagi kriitika, võib daam olla kindel, et otsus ta meeldivuse ning sarmi kohta on olnud jaatav.

Soeng mängib sel puhul väga suurt osa. Ta on ühtlasi raamiks, fooliaks näole. Soeng võib manada esile kõiki näovõlusid, pehmendada kõiki iludusevigu, kuid võib samuti mõjuda ka vastupidiselt. Sellele naise ilu nii tähtsale komponendile, kui seda on soeng, osutavad meie daamid ikkagi veel liig vähe tähelepanu. Nad tea vad küll, et pidulikkudeks juhusteks tuleb teha uus frisuur, aga et see vastaks olukorrale ja tualeti stiilile, seda nad ei pea küllalt täpselt silmas.