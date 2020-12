3 kõige tavalisemat ohumärki, mida internetis kaaslast otsides tähele panna

Kuigi internetipõhised tutvumisportaalid on viimaste aastakümnete jooksul üha rohkem inimesi ligi tõmmanud, siis pole ometi kõik nende saitide ning -äppide kasutajad just suurepärased. Jah, mõnikord ei sobi inimene lihtsalt konkreetselt sinuga kokku, ent virtuaalmaailmast partneri otsijad põrkavad kahjuks sageli kokku ka inimestega, kellel on halvad kavatsused või kes on otsejoones ohtlikud.