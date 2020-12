Venemaa alumiiniumiärimees Oleg Deripaska on asunud appi 76-aastasele Agafja Lõkovale, kelle pere põgenes kommunismi ajal tagakiusamise tõttu Siberi kaugeimasse nurka elama. Agafja on metsas sündinud ja kasvanud ning pole mitte mingil juhul nõus tsivilisatsiooni pöörduma. Kuid ees on ootamas 50 miinuskraadiga talv ning muldpõrandaga majas pole võimalik talve üle elada...