Soomlased hääletasid ja tegid kindlaks, kes on kõige hullem sodiaagimärk

Nii näiteks on Jäärad väga entusiastlikud, kuid teisalt jälle väga enesekesksed. Ei saa öelda, et Kalad poleks õrnad ja tundlikud, kuid samas teinekord endassetõmbunud. Neitsid on täpsed ja analüütilised, mõnikord aga kuni raevuajava pedantsuseni. Vähid armastavad kodu ja perekonda, oht on aga muutuda üliklammerduvaks ja kontrollivaks.