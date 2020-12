Narkootikumid on Põhja-Korea kõige trendikam pühadekingitus

Põhjakorealased kummardavad riigi eelmiste diktaatorite Kim Il Sungi and Kim Jong Ili kujude ees töölispartei 75. aastapäeval 10. oktoobril 2020

Kuigi eraldatud autoritaarses Põhja-Koreas ei tähistata jõule, saabub neilgi oma uusaasta, mille puhul tehakse üksteisele kingitusi. Läänemaailma jaoks on aga hämmastav teada, et viimastel aastatel on saanud popiks kingiks metamfetamiin.