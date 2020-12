100-aastased jagavad: 25 armastuse õppetundi

Me võime armastusest lugeda, laule kuulata ja filme vaadata, kuid seda, mis on tõeline armastus, teame me vaid siis, kui me seda omal nahal kogeme. Kogemus on teadmise kõige võimsam ja väärtuslikum allikas, eriti, kui asi puudutab tundeid.

Tundeid ei saa kalkuleerida ega simuleerida – me peame need ise läbi kogema, selleks et midagi tõesti nende kohta öelda saaksime.

Kerstin Schweighöferi raamatus «100 aastat elu» on autor rääkinud mitme inimesega, kes on saja-aastased või vanemadki. Üks asi on selge: armastus mängib kõigi inimeste elus suurt rolli! Brigitte toob välja 25 olulist õppetundi, mida me kõik võiksime teada.