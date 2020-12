Spetsialist ütles, milline kogus alkoholi on ohutu

Psühhiaater ja narkoloog Aleksander Kovtun ütles väljaandele NSN antud intervjuus, milline on alkoholikogus, mis on inimestele ohutu.

«Teraapiline kogus alkoholi on teelusikatäis, siis see mõjub lihaste lõõgastajana, adaptogeeni ja stressivastasena,» ütles Kovtun. «Rohkem kui teelusikatäis on juba mürgine ning on ühel või teisel viisil kahjulik.»