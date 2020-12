Kuninglike perekondade eraelud on alati paeluvad. Oled ehk kuulnud saladustest , mis tulid printsess Diana kohta välja pärast tema surma; või siis lugenud, et prints William ei tohi Twitterit kasutada. Aga üks huvitav kroonitud pea on 48-aastane Norra printsess Märtha Louise, keda peetakse perekonna veidrikuks.

Paljude jaoks on Märtha Louise pinnuks silmas ning aastate jooksul on ta jõudnud meediasse mitmete erinevate skandaalimaiguliste asjade tõttu. Kogusime kokku põhjused, miks just see naine on üks kõige huvitavamaid kuningliku pere liikmeid.