Ent kuninganna Elizabeth II on alati arvanud, et «selleks, et inimesesse uskuda, peab ta olema avalikkuse vaateväljas». Nüüd on ta sellest uskumusest kinni hoidmiseks kunigapere silmapaistvamatest liikmetest moodustanud väga eksklusiivse «esindusmeeskonna», kellega uuest aastast alates monarhiat erinevatel üritustel esindamas käia.