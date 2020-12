Safranit peetakse rikkuse sümboliks, tõenäoliselt sellepärast, et ta on kõige kallim maitseaine maailmas. Safran on vürts ja värvaine, mida saadakse safrankrookuse õiest. Seda on meditsiinilistel eesmärkidel kasutatud juba iidsetest aegadest, eriti Lähis-Idas ja kreekas.