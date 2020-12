KATKEND ⟩ Justin Petrone selgitab, miks mõned mehed maatöid teha ei taha

«C h a r l i e?! Nalja teed? Nagu kinos? Charlie. „Oi-oi, Charlie number kolm! Oi! Mul on Charlie number kümme!» Ei-ei, meie ei sõdinud mingi Viêt Côngiga. Meie madistasime Laose piiril Põhja-Vietnami regulaarväega. Neid oli suurte veoautode täied, kõik džunglimaskeeringus.» Silmad on tal äkitselt märksa pinevamad. Ta pöörab pilgu ära. «Meil polnud nende vastu mingit lootust. Kellegi teise maal nende oma džunglis sõdida? Lootusetu.»

«No ma ei tea, et Põhja-Vietnami eemal hoida? Et Lõuna-Vietnam jääks vabaks ja demokraatlikuks?»

«Aga see polnud ei vaba ega demokraatlik! Kõik oli läbinisti mäda. Kõik see seal oli täielik jama. Ameerika sõjavägi viib vietnamlastele demokraatia? Jura!» Ta pöörab ringi ning astub raskelt hingeldades kohvimasina juurde. Siis ta seisatab. «Aa, dude, kas tahad veel macchiato’t?»

«Kas sa oled näinud, et Viljandi majaseintele on elu põhitõdesid üles kirjutatud?» Tema poolkuud meenutavad silmad on pisut kõhedust tekitavad ja ajavad isegi natuke hirmu naha vahele.

«Väga hea. Sest Viljandi majaseintele pole kirjutatud mingeid elu põhitõdesid! Elu põhitõed on nähtamatud!» Köler naerab väga rõõmsalt, otsekui oleks ta pärast pikki otsinguaastaid viimaks ometi aru saanud, mis on tal kogu see aeg mõttes mõlkunud. Ta näeb oma vana kübaraga metsik ja sõge ja pisut napakas välja, kuid leian, et tal on õigus. Küll aga tajun ma neid elu põhitõdesid Viljandi karges õhus hõljumas. Neid on peaaegu kõikjal.