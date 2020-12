NÄDALAPROGNOOS ⟩ On aasta kõige olulisem nädal, mis avab meie silmad ja meeled ning muudab maailma

Ilmselt tunned, et õhus on uute alguste hõngu ja mingi peatükk hakkab lõpule kerima. Jah, muidugi on ka aastalõpp kohe käes ja see annab piisavalt põhjust tähistada, kuid ka astroloogilises mõttes oled sa millegi väga tähendusrikka lävel.

Täna on päev, kui Päike jätab maha tulise Amburi ning astub Kaljukitse märki. Täna on ka talvine pööripäev, Päikese sümboolne suremise aeg. Kaljukits, mis on struktuuri, traditsiooni, ambitsiooni ja distsipliini armastav maamärk. Kaljukits suudab oma dünaamilisuses üle saada uskumatutest raskustest ning olla valmis igaks võimalikuks lõpplahenduseks. Kui oleks üks sodiaagimärk, mis võiks juhtida tervet maailma, oleks see kindlasti Kaljukits.

Kuid sel nädalal pole Kaljukitse valitsusaja saabumine ainus asi, mis juhtumas on. Täna on ühtlasi ka päev, mil karmaplaneet Saturn ja külluseplaneet Jupiter kohtuvad Veevalajas ning loovad konjunktsiooni. Tervele ühiskonnale tähistab see uut algust. Viimane kord, kui taevas samasugust seisu nägime, oli 1400ndatel – siis lõppes pime keskaeg ning alguse sai renessanss. See tähendab, et 2021. aastal tasub valmis olla sarnaseks paradigmamuutuseks, mis mõjutab sind nii isiklikul kui ühiskondlikul tasandil.

Lisaks näeme energiamuutust 23. detsembril, kui vapper Marss loob ühenduse tumeda Pluutoga – pinnale tõusevad su sügavaimad kired ja ambitsioonid. Võid ka tunda omajagu frustratsiooni, eriti kui suhtes ei ole su vajadused rahuldatud. Kui selle energia mingi projekti lõpetamisse suunad, oled ilmselt üllatunud, kui kiirelt tulemusi näed. Suhetes aga ei tasu sundida – kui sa tahad, et su partner sind samavõrra hindaks kui sina teda, aga tulemusi ei näe, siis pead leppima, et pingutus polegi asja väärt.

Esimesel jõulupühal loob kommunikatsiooniplaneet Merkuur liidu särtsuva Uraaniga, julgustades spontaanseid geniaalseid mõtteid. 27. detsembriks on Uraan jõudnud Kaljukitse, mis julgustab meid oma individuaalsust ja iseseisvust avaldama. Su meel ja hing on valmis proovima midagi uut, seda ka armastuse rindel. Lõpuks mõistad, et hullumeelsuse definitsioon on korduvalt ühe ja sama asja tegemine, oodates teistsuguseid tulemusi. On aeg muutusteks!

Niisiis, ära üldse arva, et tegemist on vaid pühadeperioodiga: tegemist on tõelise kosmilise seiklusega!