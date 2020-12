Psühhoterapeut Liisa Uusitalo-Arola ütleb, et kõik me oleme vahel väsinud. «Tavaline väsimus on aga mööduv – see kestab paar tundi pärast tööd. Kui inimene puhkab, ta taastub ja on taas valmis tegutsema,» selgitab Uusitalo-Arola.