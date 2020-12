Haridustegelane Elfriede Lender on oma mälestustes kirjutanud, et Konstantin Päts ei pidanud oma nooruses eriti naistest. Peale oma naise Helma. Alles vabariigi ajal oli ta hakanud oma arvamust muutma, jõudes järeldusele, et on ka selliseid õrnema soo esindajaid, kes meestega võrdselt võivad töötada. Selles oli suur osa vend Voldemari naisel Johannal. Konstantin Päts olevat teda väga austanud, isegi sageli Johanna arvamusi ja ütlusi tsiteerides.