Õige mänguasi võib hiljem tagasi tuua miljoneid

Vahetuskaart on umbes mängukaardi suurune papist väike kaart, millel on teatud inimese pilt koos lühiinformatsiooniga. Neid kaarte on väga palju erinevaid. Kuigi sõna «vahetuskaardid» (ing k trading cards) otsitakse kuus vaid napilt alla 25 000 korra, on ajaloos just kõige kõrgem summa ühe sellise eest välja antud, kui 2020. aastal müüdi maha haruldane autogrammiga pesapallur Mike Trouti algajakaart rekordilise 2,9 miljoni naela ehk 3,2 miljoni euro eest.

Teist sorti väärtuslikud vahetuskaardid on «Magic: The Gathering Alpha Black Lotus» kaart, «Yu-Gi-Oh Black Luster Soldier» kaart ja «Pokémon Holographic First Edition Charizard».

Koomiksite kohta otsitakse infot palju ning need on ka väga kasutoovad – aastal 2014 müüdi 1938. aastal välja antud Action Comicsi esmatrükk eBays natuke rohkem kui 2,4 miljoni naela (2,6 miljoni euro) eest, seejuures oli koomiksi alghinnaks vaid 99 senti.

Sarnase hinnaga on veel müügiks läinud «Detective Comics», «Amazing Fantasy» ja Marveli koomiksid.

Ka pehmed ja armsad Beanie Baby mänguasjad on väga väärtuslikud, kui omad õiget lelu. Kõige kallim komplekt Beanie Babysid müüdi maha 450 000 naela (494 000 euro) eest. Kõige kallima Barbiena saab end tutvustada aga Stefani Canturi nukk, mis leidis 2010. aastal uue omaniku 226 000 naela (248 000 euro) eest. Hinna ajas lakke nuku kaelas olev teemantkaelakee, mille kujundas ehtekunstnik Stefano Canturi.

Palju võib teenida ka Hot Wheelsidega. Näiteks 1969. aasta roosa Beach Bomb on väärt 131 000 naela (143 000 eurot). Klassikalise Monopoli lauamängu 1933. aastal välja antud Atlantic City versioon müüdi aga oksjonil maha 109 000 naelaga (119 000 eurot). Kõige paremini on Disney VHS-lintidest läinud «Kaunitaril ja koletisel», mis läks eBays kaubaks 11 478 naelaga (12 613 eurot).