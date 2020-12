KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: pedofiilia pole sõnavabadus

Olen kursis aruteludega, mis kirjanike liidu listis Helme teemal käisid ja ausalt öeldes läks mul süda mitu korda pahaks. On uskumatu – ja samas kahjuks ka pole – milliseid argumente ja vabandusi leiavad inimesed, keda olen loojatena austanud, inimesele, kellega olen ka minagi kunagi koos töötanud, aga kelle tõeline pale on nüüdseks kohtusaalis paljastatud. Kogu kaasust teades ei tohiks siin olla mitmetimõistetavusi – kui täiskasvanud mees kirjeldab alaealisele lapsele, kuidas ta tahaks lapsi vägistada, siis see ei ole mingil juhul sõnavabadus. See on seaduserikkumine. Ja see peaks igal mõistusega täiskasvanul panema helisema kõik häirekellad ja ütlema, et see pole mitte ainult seaduserikkumine, vaid see on ka inimlikul ja moraalsel tasandil väär.