Kust täpselt on pärit jõulukuuskede ehtimise komme, pole päris täpselt selge. Arvatakse, et see tava on pärit renessansiajast praeguse Saksamaa aladelt. 16. sajandi päritolu olla seotud protestant Martin Lutheriga, kes väidetavalt olla kuusele kinnitanud süüdatud küünlad. Esimene kuuseskulptuur on aga pärit aastast 1576 Alsace’i piirkonnast, mis toona jäi Saksamaa valdustesse. 1521. aastal on Alsace’is asuva Schlettstadti linna arhiivides andmeid erilisest kaitseseadusest. Nimelt pidid metsavahid tagama, et igaüks, kes majaehtimiseks kuuse raiub, saab ka karistatud.