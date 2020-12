Endine välisminister Kristiina Ojuland tunnistas aasta alguses avameelselt, et on poliitikast uute väljakutsete poole liikumas.

«Mu selle aasta soov on see, et ma sooviksin olla teie asemel,» ütles Ojuland jaanuaris Reporteri saatejuhile Eda-Liis Kannile. «Ma sooviksin ise küsimusi küsida.»